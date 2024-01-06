Beşiktaş'a bir şok daha! O isim de teklifi reddetti

Beşiktaş'a bir şok daha! O isim de teklifi reddetti

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda büyük bir kriz yaşanıyor. Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirmek isteyen siyah beyazlılar, Hollandalı hocanın yardımcısı Jean Paul van Gastel'i de ekibe dahil etmeyi planlıyordu. Ancak Gastel'in kulübü NAC Breda ayrılığa izin vermemişti. Yaşanan bu gelişme sonrası bir ismin daha Beşiktaş'tan gelen teklifi reddettiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)