TRANSFER HABERİ: Sevilla'dan Beşiktaş'a Oliver Torres yanıtı! İşte bonservis ücreti
Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlılar sezonun ikinci yarısında orta saha bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Kartal, Sevilla forması giyen Oliver Torres'i gündemine almıştı. İspanyol ekibi, 29 yaşındaki yıldızın bonservis ücretini belirledi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 05.01.2024- 10:34