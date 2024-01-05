Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'ya mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekipte Tayyip Talha Sanuç maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE TAYYİP TALHA'NIN SÖZLERİ:

Kazanmamız gereken bir maçtı ve mutlak 3 puan istiyorduk. Bu sonuç bize yakışmadı. 9 ay sonra bir maçta oynadım. İlk maçımda bu sonuçla ayrılmak benim adıma üzücü. Yeterince kırılgan davrandık ama artık güçlü bir şekilde, sorumluluk alarak bize yakışan oyunu oynamamız gerekiyor. Bundan sonra da çok çalışarak iyi oynayabileceğimize inanıyorum

Önümüzde Rizespor maçı var. İnşallah o maçta bize yakışan futbolu oynar, taraftarımızı 3 puanla sevindiririz.