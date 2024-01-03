BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ KARARSIZ Beşiktaş yönetimi diğer adaylarla da temaslarını kesmezken, 'Lucescu' isimleri de listeye bir anda dahil oldu. Siyah-beyazlıların Mircea Lucescu ile bir görüşme yaptığı ifade edilirken, Rumen teknik adamın tek başına bir takım çalıştırmak istemediği ancak yapılandırma konusunda yardımcı olabileceğini söylediği öğrenildi.