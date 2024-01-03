Beşiktaş'ta teknik direktör kararsızlığı! Listeye Hollandalı efsane de girdi
Rıza Çalımbay'la yollar ayrıldıktan sonra yeni teknik direktörünü belirlemeye çalışan Beşiktaş'ta teknik direktör krizi yaşanıyor. Son zamanlarda en sık ismi geçen Bruno Genesio'dan net bir cevap alamayan Beşiktaş, alternatif isimlere yöneldi. Siyah beyazlılarda gündeme gelen en son isim ise kariyerinde 5 kupası bulunan Hollandalı teknik adam oldu. İşte detaylar...
Rıza Çalımbay'la yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü arayan Beşiktaş'ta hangi isimle anlaşılacağı halen netlik kazanmış değil.
Trendyol Süper Lig'de evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maça kadar işi çözmek isteyen Beşiktaş'ta henüz resmi olarak hiçbir hocayla imza atılmadı.
Son zamanlarda ismi Beşiktaş'la sık sık geçen Bruno Genesio ise 'bugün-yarın' diyerek Kartal'a halen son kararını söylemiş değil. 1.5+1 senelik sözleşme süresi ve yıllık 3 milyon euroluk teklife 'evet' diyen, ardından "Ailemle konuşayım, 2 gün içinde kararımı bildireceğim" ifadelerini kullanan Fransız çalıştırıcı halen yanıt vermedi
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ KARARSIZ
Beşiktaş yönetimi diğer adaylarla da temaslarını kesmezken, 'Lucescu' isimleri de listeye bir anda dahil oldu. Siyah-beyazlıların Mircea Lucescu ile bir görüşme yaptığı ifade edilirken, Rumen teknik adamın tek başına bir takım çalıştırmak istemediği ancak yapılandırma konusunda yardımcı olabileceğini söylediği öğrenildi.
5 KUPASI OLAN HOCA ADAYI
Öte yandan Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasına eklenen son isim Hollandalı Giovanni van Bronckhorts oldu. Rangers'taki görevinden ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan ve şu anda da boşta olan 48 yaşındaki teknik adamın Feyeneroord ile 1 lig şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası ve 2 de Hollanda Süper Kupası bulunuyor. Ayrıca Rangers ile de İskoçya FA Cup şampiyonluğu yaşadı.