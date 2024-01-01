TRANSFER HABERİ - Bailly'nin yerine geliyor! Beşiktaş resmi teklifini iletti

TRANSFER HABERİ - Bailly'nin yerine geliyor! Beşiktaş resmi teklifini iletti

Yeni yıla transfer çalışması içerisinde giren Beşiktaş'ta gözler savunma hattına çevrildi. Eric Bailly ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı ekipte stoper harekatı başladı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kara Kartal, diğer yandan Ailly'nin eksiğini kapatacak ismi buldu. Yönetim, oyuncu için resmi teklifini iletti. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)