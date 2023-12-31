Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba Beşiktaşlı futbolcuların yeni yılını kutladı!

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, gerçekleştirilen antrenmanın ardından teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, başarı diledikleri futbolcuların yeni yılını kutladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.12.2023- 15:49