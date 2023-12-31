Beşiktaş'a dev maliyet! Eric Bailly 87 günde dünyaları kazandı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılarda ilk hedef kadro dışı kalan futbolcularla yolları ayırmak. Bu doğrultuda yönetim, geçtiğimiz günlerde Eric Bailly'nin sözleşmesini feshetmişti. 29 yaşındaki stoperle vedalaşılsa da Bailly, arkasında ağır bir fatura bırakarak Beşiktaş'tan ayrıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.12.2023- 09:32 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023- 09:34