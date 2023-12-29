Beşiktaş Kasımpaşa hazırlıklarına başladı!

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2023- 22:12