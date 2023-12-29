BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat'tan Semih Kılıçsoy kararı! Sözleşmesi...

Son dakika spor haberi: Son olarak Hatayspor deplasmanında attığı golle tüm gözleri üzerine çeken Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un geleceği ile ilgili siyah-beyazlı yönetim kararını verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2023- 06:40