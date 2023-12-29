BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat'tan Semih Kılıçsoy kararı! Sözleşmesi...
Son dakika spor haberi: Son olarak Hatayspor deplasmanında attığı golle tüm gözleri üzerine çeken Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un geleceği ile ilgili siyah-beyazlı yönetim kararını verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın son dönemlerde parlayan genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 2-1 kazandıkları Hatayspor karşılaşmasında 1 gol atarak tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Geçmiş dönemde altyapıdan yetişen genç oyuncuların başka takımlara transfer olmasını hata olarak başkan Hasan Arat'ın talimatıyla, potansiyeli yüksek olan genç oyuncularla anlaşma yoluna gidilmesi kararı alındı. Takvim'in haberine göre; santrfor, sol kanat ve sağ kanatta oynayabilen 18 yaşındaki Kılıçsoy'un da maaşında iyileştirmeye gidilmesi kararı alındı. 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan futbolcuyla 1 yıl da kulüp taraflı kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor. Öte yandan Semih Kılıçsoy'u Almanya, İtalya ve Portekiz'den kulüplerin scoutlarının yakın takibe aldığı biliniyor. 550 bin Euro güncel market değeri bulunan futbolcu, Trendyol Süper Ligde 5 maçta 1 golü, UEFA Konferans Ligi'nde de 7 karşılaşmada 1 golü bulunuyor.