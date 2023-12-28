İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Brighton ile Tottenham karşı karşıya geldi.
Müsabakadan galip ayrılan taraf, 4-2'lik skorla Brighton oldu.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Jack Hinshelwood, 24 ve 75. dakikalarda penaltıdan Joao Pedro ve 63. dakikada Pervis Estupinan kaydetti.
Konuk ekibin golleri ise 81. dakikada Alejo Veliz ve 85. dakikada Benjamin Davies'ten geldi.
3 maç sonra hanesine 3 puan yazdıran Brighton, puanını 30'a yükseltti.
3 maçlık galibiyet serisi son bulan Tottenham ise 36 puanda kaldı.