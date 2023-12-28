Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı ekibin gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor. Aybaba devre arası transfer döneminden teknik direktör belirsizliğine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE AYBABA'NIN SÖZLERİ:

"HOCA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

"Hocayla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Kolay bir şey değil biliyorsunuz. Yerli olarak iki değerimiz vardı, Rıza Çalımbay ve Sergen Yalçın. Rıza Hoca bizden önce geldi. Sergen Yalçın da içimizden biri. İçimizden çıkan kimseyi itibarsızlaştırmayalım. Kulübün kadro yapılanmasının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz ve nasıl bir değişime gidilmesi gerektiğini istişare ediyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor."

"ABOUBAKAR HER YERDE KONUŞUYOR, BİR BİZE KONUŞMUYOR"

"Hiçbir arkadaşım bize gelip 'Ben mutlu değilim, transfer görüşmesi yapabilirim' demedi. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bize konuşmuyor. Burası Beşiktaş. İsteyen herkesi göndeririz. Buradan herkes gider, ben de dahil. İstemeyen hemen gider."

"TRANSFER YAPAMIYORUZ"

"Şu anda elimizde 14 tane yabancı oyuncu mevcut. Transfer yapamıyoruz. Transfer sezonu da başlamadı. Bu oyuncularla ilgili ne yapabiliriz, bakacağız. Oyuncularımızı değerlerini bularak elden çıkarırsak yerlerine oyuncu alacağız. 2.5 aydır çalışıyoruz. Görüşmelerimiz var. Maç izlemeye gittik. Plan yaptık. Hedef, elimizdeki oyuncularla oturup konuşmak. Buna da başladık. Bir tek Chamberlain ile ilgili sakatlığı nedeniyle listeye yazılmayabilir. 1 tane boşluk var. İçerideki oyuncularla transfer görüşmelerini bitirdikten sonra çalışmaya başlayacağız."

"CENK VE SALİH İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

"Cenk ve Salih ile görüşeceğiz. Onlarla iki kez kendim de görüştüm. Oyuncu performansı çok önemli bu işte, 'Biraz yükseltin' dedim. Küserek olmaz, daha iyi olmak lazım. Küserseniz, sahadaki performans düşük kalırsa tartışmaya başlanırsınız. İkisiyle de görüşeceğiz."

"YUSUF SARI GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Beşiktaş kontra atak oynamaz. Beşiktaş büyük takımdır. İyi de bir oyuncu ama dediğim gibi bizim planımızda olan bir oyunun oyuncusu değildir. Kendisine Adana Demirspor'da başarılar diliyorum."

"KADRO DIŞI KALANLARIN KEYİFLERİ İYİ"

"Transfer teklifleri var. Özellikle bir takım şeylerden sonra, bazı düşüncelerimizin ortaya çıkmasına neden oldu. Çok eleştiriliyor. Kadro dışı kalanların böyle fikirleri yoktu, böyle fikirleri olması gerektiği için bir şeyler yaptık. Yoksa burada keyifleri iyi. Afrika Kupası'na gittiler. Hala keyifleri iyi. Keyfi iyi olmayan bir grup var, o da Beşiktaşlılar."

"RIZA HOCA İLE ARAMIZDA SORUN YOK"

"Beşiktaş'ın içinden çıkan değerleri itibarsızlaştırmamak lazım. Bizim aidiyet duygumuz var. Bu camianın içinden çıkan insanlarız. Benim Feyyaz ve Rıza'ya bunu söyleyecek duyguyu yaşamamam lazım. Bunu hayatım boyunca unutamam. Bizim duygularımız var. İçimizden yetişmiş en önemli figürlerden bir tanesi. Birlikte neler yaşadık, neler gördük. Yönetimsel bir karardı. Rıza Hoca'nın benim için, Beşiktaş için çok büyük değeri vardır. Camiamızın ufak tefek şeylerle meşgul edilmesi yanlıştır. Kendisine bu bilgiyi verdim. Ayrılırken biz doğru olanı yaptık. Ona bakıp bunu yaşamayacağımızı, bu duyguyu taşıyamayacağımızı düşündük. Rıza Hoca, başarılı bir teknik direktördür. Büyük başarılar elde ettik. Biz onunla dostuz, takımdaşız. Aramızda hiçbir sorun yoktur."

"YAŞLARI KÜÇÜK ÇOK SÜRPRİZ OYUNCULAR VAR"

"Altyapıyı, evlatlarımı çok severim. Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Buradan daha çok katkı almamız lazım futbola, Avrupa futboluna katkı vermemiz lazım. Çok az süre alıyorlar. Bu doğru değil. Yaklaşımımız çok farklı olacak. 25 günlük süreçte en çok uğraştığım yer Mehmet Ekşi ile birlikte altyapı. 7 bölgeye ayrılacağız. Ülkemizin tamamında oyuncu izleme ekibimiz 3 kişi. Ajax'ta 300 kişi var. Diğer takımlarda 200-250 kişi. Sonra niye oyuncu yetişmiyor, yetiştiremiyoruz! Bunları konuşuyoruz ama icraate gelince hiçbir şey yapmıyoruz. Biz yapacağız. Şimdi orayı genişletiyoruz. Oyuncuların A takımda yer alması için antrenörlerle direkt diyaloğa gireceğiz. Hedefimiz buna yönelik çalışma yapan, başarısı olan antrenör arkadaşlarla görüşmek. Altyapı tarafı en önemli işim. Futbolda gelişmeyi, futbol ekonomisini doğru yönetmek için de altyapıyı farklı değer vermeniz lazım. Bir an önce Fulya'dan çıkmamız lazım. 5 takım sentetik sahada çalışıyor. Bu imkansızlıklara rağmen A takımda 6 oyuncu var. Bir tanesi oynuyor. Süresini uzatmak için görüşüyoruz. Çok sürpriz oyuncular var yaşları küçük. Değerlendireceğiz, kıymetlendireceğiz."

"GÖKHAN İNLER'E KİM NE DEDİYSE HİÇBİR ŞEY ORTADA YOK"

"Gökhan İnler eski futbolcumdur, çok kaliteli çocuktur. Nasıl anlaştıklarıyla ilgili hiç yazılı bir şey yok. Kim ne dediyse hiçbir şey yok ortada. Gökhan bana geldi, oturduk konuştuk. 'Bana jübile yapacaklarını söylemişlerdi' dedi. Var mı bir şey dedim, 'Yok' dedi. 'Nasıl, Beşiktaş'ta jübile yapacaksın da seninle ilgili bir sözleşmesi yok' dedim. Bakacağız, askıda kaldı. Futbolcu olmayacak tabii ki. Gökhan kaliteli bir çocuk, değerlendirecek bir şey bulursak gereğini yapacağım."

"SERGEN YALÇIN İLE KONUŞURSAK ANLAŞIRIZ"

"Sergen Yalçın doğal aday. Şimdiye kadar görüşmedik. Sergen ile konuşmadığımız için anlaşamadık. Konuşursak anlaşırız. Antrenör adayları var, başka adaylar da var. Bir takım şeyleri doğru toparlamak lazım. Biz henüz başındayız. Kadro planlamasını nasıl yapacağız, eldeki oyuncularla nasıl değişim olacak, kadro yapıp hocaya vereceğiz."

"EKONOMİK SIKINTI YOK"

"Ortada bir başarı yok. Duygu yok. Heyecan yok. Performansla ilgili gelişim yok. Oyuncuların hepsi bunlardan şikayetçi. Tekrar eski hallerine dönsünler istiyoruz. Bunlar bizim oyuncularımız. Onlarla görüşüyoruz. Bir şey yapmamız lazım. 60 milyon euro oyuncu bütçemiz var. Olabilir mi bu kadar kötü performans. Biz hiçbir şey yapmayacak mıyız! Koşacaklar, keyif yapacaklar, gidecek, gelecek, takım kazanmış kazanmamış umrunda olmayacak. Böyle bir yapı olabilir mi? Yapmayın arkadaşlar, burada büyük bir marka, kulüp var. Bu değerlere uymak zorundasınız. Çalışmak zorundasınız. Alacaklarınız ödenmiş, ekonomik sıkıntı yok. Karşılığında hiçbir şey vermemişsiniz. Mesaj vereceğiz. Genç oyuncu tercihini artıracağız. Bu nedenle kadro dışı kararları verildi. Zaten içerideler. Bir yerde değiller. Bunlar bizim oyuncularımız. Burada katkıları artarsa zaten bizim mukaveleli oyuncularımız."

"SÖZLEŞME UZATILMASI İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

"Semih Kılıçsoy'un kontratının uzatılması için görüşüyoruz."