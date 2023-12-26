TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ters köşe! İşte yeni teknik direktör

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş kötü gidişata dur dedi. Siyah beyazlılarda, Atakaş Hatayspor mücadelesinin ardından gözler artık teknik direktör konusuna çevrildi. Bruno Genesio ya da Sergen Yalçın ikilisinden birinin takımın başına geçeceği söylenen Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia geldi. Yönetimin flaş bir hocayla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)