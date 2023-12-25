TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Yıldız isim için devreye girdiler

Üst üste kötü sonuçlar alan ve büyük bir kriz için olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı yönetim, alınan yenilgiler sonrası ocak ayında takım kadrosunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyordu. Bu doğrultuda Beşiktaşlı o yıldız için birçok takımın devreye girdiği ve önemli teklifler yapamaya hazırlandıkları öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.12.2023- 11:52 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023- 11:56