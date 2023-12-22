Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde elenen ve Trendyol Süper Lig'de yarışın uzağında kalan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan forvet harekatı! Aboubakar'ın yerine gelecek
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta yönetim, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar'la birlikte 5 ismi kadro dışı bırakmıştı. Kamerunlu golcüyle devre arasında yolların ayrılması beklenirken, transferdeki hedef ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Son olarak teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, transfer dönemini ise hareketli geçirecek.
Kara Kartal'da kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.