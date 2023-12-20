Takımın başına kulübün efsane ismi Rıza Çalımbay'ı getiren Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın sözleşmesini revize etmişti. Devre arasına kadar takımı çalıştırması beklenen 60 yaşındaki teknik adamın yerine yeni adaylar konuşulamaya başlandı. Alman teknik direktör Hansi Filick'i düşünen, Filick'in sağlık sorunları sebebiyle takım çalıştıramayacak olması nedeniyle Klose formülünü devre soktu. İşte detaylar...

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş'ın göreve getirmek istediği Hansi Flick sağlık problemleri nedeniyle bu sezon çalışamayacak. Siyah-Beyazlılar da bu süreyi Klose ile doldurup sonrasında genç çalıştırıcıyı Flick'in ekibine dahil etmek istiyor.

Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini devre arasına kadar uzatan Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Siyah-Beyazlılar'ın Alman Teknik adam Hansi Flick ile görüşme yapacağı öne sürüldü. Ancak Alman çalıştırıcının sağlık sorunları nedeniyle bu sezon görev yapamayacağı belirtiliyor. Beşiktaş'ın da bu noktada başka bir formül düşündüğü öğrenildi. Kara Kartal'ın Miroslav Klose'yi göreve getirmeyi planladığı ifade edildi.

EKİBE DAHİL EDİLECEK

Son olarak Avusturya 1. Lig takımlarından Altach'ı çalıştıran 45 yaşındaki Alman teknik adam ile kısa süre içerisinde görüşmelere başlanması bekleniyor. Siyah-Beyazlı takımın Flick'le anlaşması halinde bile Klose'yi yardımcı antrenör olarak ekibe dahil etmeyi planladığı ifade ediliyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın da takımın başına yabancı bir teknik direktör getirmek istediği gelen haberler arasında.