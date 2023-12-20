Beşiktaş'ta Teknik Direktör arayışları devam ediyor. Devre arasına kadar Rıza Çalımbay'la devam edecek Kara Kartal'da gündeme Conte ismi gelmişti. Fakat tecrübeli hocanın maliteyi siyah-beyazlılara fazla geldi. İşte detaylar...

Takvim'in haberine göre, Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile sadece 27 Aralık'a kadar geçerli opsiyon uzatması yapan yönetim, dört koldan hoca arayışı içerisinde. Siyahbeyazlılarda başkan Hasan Arat ve yönetiminin gönlü, yabancı teknik adamdan yana. Listede Bruno Genesio, Lucien Favre ve Hansi Flick gibi önemli isimler yer alırken Antonio Conte ile de bir görüşme gerçekleştirildi.

HANSI FLICK SEZON SONUNU İŞARET ETTİ

Başkan Arat'ın takımın başında görmeyi çok istediği İtalyan teknik adam, son olarak Tottenham'ı çalıştırmıştı. Conte marttan bu yana takım yönetmiyor. 54 yaşındaki hoca ile temas kurulurken, yüksek transfer bütçesi istediği ve bunu Beşiktaş'ın karşılamasının mümkün olmadığı kaydedildi. Hansi Flick ise sezon sonuna kadar takım çalıştırmak istemediğini belirtti. Ameliyat geçiren Alman çalıştırıcının tedavi sürecinin 2 ayı bulacağı öğrenildi.