Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2023- 14:54