Son dönemde üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Son dönemde kötü bir gidişat sergileyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı yönetim, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe maçından sonra 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Başkan Hasan Arat'ın, 5 isim hakkında önemli bir karar daha aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılarda, Fenerbahçe derbisinin ardından 5 futbolcu kadro dışı bırakılmıştı.
Beşiktaş'tan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada; Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Valentin Rosier'in kadro dışı kaldığı ifade edilmişti.