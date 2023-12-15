Haberler Beşiktaş Haberleri Lugano-Beşiktaş maçı sonrası o noktaya dikkat çekti! "Tek eksiği..."

Lugano-Beşiktaş maçı sonrası o noktaya dikkat çekti! "Tek eksiği..." UEFA Konferans Ligi D Grubu 6. ve son maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano'ya konuk oldu ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, flaş tespitlerde bulundu. İşte o yazı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi) Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2023- 09:30









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TURGAY DEMİR - VAR OLUN GENÇLER! Beşiktaş'ın eksiklerinin tamamını yazmaya kalksam yerim yetmez o nedenle "çok eksik" diyerek geçiyorum. Beni ilgilendiren sahadaki eksikler değil hedefteki eksikler!

Bir zamanlar, Porto, Monaco, Leipzig cehenneminden namağlup lider çıkan Beşiktaş da vardı, şimdi Bodo Glimt, Lugano, Brugge grubunda ancak üçüncü olabilen Beşiktaş var.