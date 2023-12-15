Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisi sonrası kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Vincent Aboubakar, sözleşmelerini feshederse kulüp zor durumda kalacağı için yeniden takıma katılacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta taşlar yeniden yerinden oynuyor. Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe derbisi sonrası kadro dışı bırakılan 5 futbolcuya zorunlu af izni çıktı. Futbolcuların kadro dışı bırakıldıkları için kontratlarını feshetme hakkına sahip olduğu ve alacakları maaşların yükümlülüğü Beşiktaş'a yükleneceği için yönetimin bu kararı zorunlu aldığı iddia edildi.

ÇALIMBAY İSTERSE OYNAYACAKLAR

Beşiktaşlı futbolcular yaptığı açıklamalar ile kadro dışı kalmalarına anlam veremediklerini söylemişti. Neticede kulüp Aboubakar, Ghezzal, Rosier, Onana ve Bailly'i affetmek zorunda kaldı. Futbolcuların takımla birlikte çalışmalara katılacağı, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istemesi halinde maçlarda da süre bulacakları gelen haberler arasında yer aldı.