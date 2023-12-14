UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Avrupa'daki temsilcilerimiz mücadelelerine devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde son maçını Kopenhag'a karşı 1-0 kaybeden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş deplasmanda Lugano'ya konuk olacak. Aynıo kupada mücadele eden Fenerbahçe ise Spartak Trnava'yı sahasında ağırlayacak. Zorlu mücadeleler öncesi taraftarlar, Türkiye'nin güncel ülke puanı sıralamasını merak ediyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2023- 18:11