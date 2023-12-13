Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi D Grubu Lugano maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇALIMBAY'IN SÖZLERİ:

Buraya iddialı gelmek isterdik ama maalesef biz yokken elenmiş bir takımız. Ama ne olursa olsun bizim bütün amacaımız kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Eksik de olabiliriz. Önümüzdeki maçlar için de moral olacak bu. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkarıp galibiyetle dönmek istiyoruz.

"KALAN MAÇLARDA ALTYAPI FUTBOLCULARI OYNAYACAK"

Genç arkadaşlarımıza tabii ki şans vereceğiz. Ben de Beşiktaş'ın altyapısında yetiştim. Kalan maçlarımızda altyapı futbolcularımız oynatacağız. Biliyorsunuz ki kadro dışı ve sakat oyuncularım var. İhtiyaçtan ziyade iyi oldukları için çağırdık. her türlü yararlanacağız.

KADRO DIŞI KARARLARI HAKKINDA:

Yeni gelen yönetim; özellikle de Samet abi ve Feyyaz arkadaşımız, geldiler ve araştırma yaptılar. Konuşuldu, edildi. Gerekli gördükleri kadro dışı kararını verdiler.

"BURAYA KAZANMAK İÇİN GELDİK"

Eksik de olsak ne olursa olsun burada kazanmaya geldik. Oyuncular için moral olur. Elimizdeki en iyi kadroyu çıkarıp galibiyetle dönmek istiyoruz. Genç oyunculardan da mutlaka yararlanacağız.

Devre arasını konuşmak erken. Konuşuyoruz, araştırmaya tabii ki başlandı. Ben de söylüyorum ama şu an için transfer için konuşmak erken. Transferden daha önemli olan bu 3 maçı kazanmak.