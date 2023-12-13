Başkan Hasan Arat, F.Bahçe derbisi sonrası bazı teknik adamlarla temas kurup bir dizi görüşme yaptı. Fakat yapılan bu temaslardan şu an için net bir sonuç çıkmadı.
Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan sürpriz teknik direktör hamlesi!
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, teknik ekiple toplantı yapmış ve 5 futbolcuyu birden kadro dışı bırakmıştı. Hasan Arat'ın teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine de flaş bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Başkan Hasan Arat, F.Bahçe derbisi sonrası bazı teknik adamlarla temas kurup bir dizi görüşme yaptı. Fakat yapılan bu temaslardan şu an için net bir sonuç çıkmadı.
Fotomaç'ın haberine göre; Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde yer alan opsiyon süresini geçirmek istemeyen Hasan Arat ilerleyen günlerde rotayı Sergen Yalçın'a çevirebilir.
Yönetim içinde Yalçın ile ilgili pozitif ortak görüş çıkması halinde efsane isim yeniden Beşiktaş'ın hocası olabilir.