Devre arası transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, internet sitesinden yaptığı açıklamada kulüp hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün bazı oyuncularla transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.
Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz