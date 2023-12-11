Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer iddialarını yalanladı. İşte o açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, internet sitesinden yaptığı açıklamada kulüp hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün bazı oyuncularla transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.

Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz