Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta çarpıcı bir gelişme yaşandı.
En son evinde ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağluo olan siyah-beyazlılar, 5 oyuncusunu kadro dışı bıraktığını açıkladı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.