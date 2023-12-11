Beşiktaş'tan flaş karar! 5 kadro dışı

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig'in 15. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 5 oyuncusunu kadro dışı bıraktığını açıkladı. İşte o isimler...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.12.2023- 11:44 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023- 11:54