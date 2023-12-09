Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye ev sahipliği yapıyor. Büyük karşılaşamada Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Dev mücadele öncesi iki takımda da şampiyonluklar yaşayan Mustafa Denizli ve Christoph Daum, derbiyi Fotomaç'a değerlendirdi. İşte detaylar...

İki başarılı çalıştırıcı hem Beşiktaş'ı hem de Fenerbahçe'yi Süper Lig'de şampiyon yapmayı başarmıştı. İşte iki teknik adamın açıklamları: MUSTAFA DENİZLİ: Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini FOTOMAÇ'a değerlendirdi. Zorlu mücadelenin üç ihtimale de açık olduğunu vurgulayan Denizli, şunları söyledi: "İki takımın da son durumuna bakarsak, Beşiktaş sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Yeni yönetimin gelmesi ekstra motive kaynağı olur, yeni başarı hissini daha farklı kılabilir.