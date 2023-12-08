Beşiktaş Kulübü'nün 35. Başkanı seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleman Seba'yı mezarı başında ziyaret etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Hasan Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba'yı Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla andılar. Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Seba'nın kabrine çiçek bıraktılar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yönetimin daha sonra Galatasaray Spor Kulübünün kurucularından Ali Sami Yen'in kabrini de ziyaret ettiği bildirildi.