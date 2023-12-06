Beşiktaş'ta başkanlık seçiminin ardından gözler artık transfere çevrildi.
TRANSFER HABERİ: A Milli Takım'ın geleceği Beşiktaş'a! İşte Kartal'ın yeni göz bebeği
Beşiktaş'ta başkanlık görevine Hasan Arat'ın gelmesinin ardından transferde gaza basıldı. Elinde geniş bir liste bulunan siyah beyazlıların, A Milli Takım'ın geleceği olarak görülen yıldız adayı için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Hasan Arat Yönetimi belirlenen futbolcuların transferi için çalışmalara başladı.
Başkan Hasan Arat seçimden önce yaptığı açıklamada transferde gurbetçi oyunculara yöneleceğini açıklamıştı.