Beşiktaş Kulübü, 35'inci başkanını seçiyor. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede adaylardan Serdal Adalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genel kurul üyelerinden sabırlı olmalarını rica eden Adalı, "Bir organizasyon bozukluğu var. Bunun farkındayız. Bu seçimi stadımızda yapabilirdik. Başka daha geniş bir alanda da yapabilirdik. Beşiktaş için çok önemli bir seçim. Mevcut durumdan dolayı bırakıp gidilecek kadar basit bir seçim değil. Herkesten biraz daha sabır rica ediyorum. Kısa süre sonra bir rahatlık olacaktır. Bu seçim, bugüne kadar gördüğüm en kötü organizasyon. Oy kullanmak için gelip dışarıda kalan arkadaşlarımız var. Geri dönen arkadaşlarımız var. Güvenlik arkadaşlarımız ile görüşüyoruz. Bizim başkanlığımız döneminde organizasyonlarımızı statta veya başka bir yerde yapacağız. Bu durum bizim son rezilliğimiz olacak. Tüm genel kurul üyelerimizden de özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Seçime yaklaşık 11 binlik bir katılım beklediklerini belirten Adalı, "Herkesin kulübüne sahip çıkmak için gelip oyunu kullanmaya niyetli olduğunu görüyorum. İnşallah sahip de çıkacak" diyerek sözlerini tamamladı.