Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda konuşan başkan adaylarından Serdal Adalı, "Ben bu kürsüye ilk defa gelmiyorum. 2013'te 'İhtiyaç var, gel' dediler geldim. Beşiktaş için aday oldum. 2019'da 'Yüreği olan varsa çıksın' dediler, gözümü kırpmadım. Bugün yine 'Beşiktaş'ın ayağa kalkması lazım' dediler, gerisi teferruattır dedim ve işte karşınızdayım." dedi.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede Adalı, adaylığını açıkladıktan sonra birçok algı oyunuyla karşı karşıya kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu saldırılara ortalığı germemek için cevap vermedim. Bu tür cevapların yerinin genel kurul olduğunun bilincindeyim. Az konuşmak, öz konuşmak ve doğruyu söylemek benim prensibimdir. Benim için '23 gün kala aday oldu' dediler. Ama unuttukları şey, benim son 13 senedir hep burada olduğumdur. Buna karşın ben seviyeyi düşürmemek adına bir günden bir güne dönüp 'Peki siz 20 senedir neredeydiniz' diye sormadım bile. Ayrıca benim karakterim, bir şeyler kötü gitsin de camia ve takım zora düşsün diye pusuda beklemek değildir. Şahit olduğunuz gibi bana önce şunun, sonra da bunun devamı dediler. O da tutmayınca bu camiaya asla yakışmayacak söylemlerle hakaretlerine devam ettiler. Bunları yaparken koca Beşiktaş camiasına zarar verdiklerinin farkında dahi olmadılar. Zaman ilerledikçe de kimin, neyin devamı olduğunu hepiniz gördünüz, anladınız. Katıldığı yayınlarda hakkımda çok güzel şeyler söyleyen sevgili Hasan abim ise maalesef, çevresinde bu işleri yapan kişileri durdurma ihtiyacı dahi duymadı. Bu çirkinlikleri engellemedi. Yine de canı sağ olsun. Allah sizlerden de razı olsun ki, bu algı çalışmaları sayenizde hiçbir karşılık bulmadı."

"BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK KİMSENİN DE AYAĞINA GİTMEM. BİR YERE GİDİYORSAM DA O FUTBOLCUYU ALIR GELİRİM"

Projelerini anlatan Serdal Adalı, en büyük planının futbol takımı üzerinde olduğunu anlatarak, "Öncelikli işimiz futbol takımımızı ayağa kaldırmak. İçinde bulunduğumuz bu durumu hiçbir Beşiktaşlı kabul edemez. Taraftarlarımız bu üzüntüyü yaşayamaz. Çocuklarımız Beşiktaş'tan uzaklaşamaz. Artık kaybedecek tek bir dakikamız bile kalmamıştır. Gereken çalışmalar hızlıca yapılacak, yapılmaya da başlandı. Sezonun kalanı olabilecek en iyi şekilde tamamlanacak. Önümüzdeki sezona da şampiyonluğun en büyük favorisi olarak başlayacağız. Transfer öyle kurgu resimlerle, selfielerle yapılmaz. Koskoca Beşiktaş, böyle şeylere ihtiyaç duymaz. Seçim çalışmalarımız sırasında hep söyledim, ben böyle bir şeye asla tenezzül etmem. Bir Beşiktaşlı olarak kimsenin de ayağına gitmem. Bir yere gidiyorsam da o futbolcuyu alır gelirim." şeklinde konuştu.

"PROJE BİTTİĞİNDE NE BANKALARA BİR KURUŞ BORCUMUZ KALACAK, NE DE DEVLETİMİZE BORCUMUZ OLACAK"

Gayrimenkul projesinin rakibi Arat tarafından değersizleştirilmeye çalışıldığını söyleyen Serdal Adalı, şöyle devam etti:

"Üzülerek görüyorum ki, yine 'bu onun projesi, şunun projesi' demeye başladılar. Beşiktaş'ın kurtuluşu dediğimiz projeyi değersizleştirmek için ellerinden gelen ne varsa yaptılar. Sırf bu projeyi engellemek adına, Emlak Konut yetkililerini arayıp, bu izinleri nasıl verdiklerini sordular. Vakit kaybetmeden protokole imza atan mal sahiplerini aradılar. İmzaların kendilerine ait olup olmadığını sordular. Kafalarını karıştırmaya hatta vazgeçirmeye bile çalıştılar. 'Tapuda şerh var' dediler, 'Ortaklar arasında problem var' dediler. Bu proje Beşiktaş'ın projesi dememe rağmen projeyi değersizleştirmek için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Ancak aday olduğum ilk günde de söylediğim gibi ben bugüne kadar sizlere yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermedim. Ayakları yere basmayan hiçbir projeyi sizlerle paylaşmadım. Tüm bunlara rağmen inşallah biz bu projeyle Beşiktaşımıza tarihi bir tapu daha kazandıracağız. Allah izin verirse, bu proje bittiğinde ne bankalara bir kuruş borcumuz kalacak, ne de devletimize borcumuz olacak. Bu projenin hayata geçmesini, borçlarımızın kapanmasını istemiyor musunuz?"

Rakiplerine de mesaj gönderen Adalı, "Bunca yıldır değişik ayak oyunlarıyla kulübümüzü yıpratmaya çalışan rakiplere ve federasyonlara da mesaj vermek istiyorum. Artık oyunun kuralları değişecek. Sizler de bilin ki, artık karşınızda çok daha güçlü bir Beşiktaş olacak. Bugün Beşiktaş'ın zor zamanında yanında olanlara oy verin. Ne olursa olsun Beşiktaş'tan vazgeçmeyenlere, başına ne gelirse gelsin Beşiktaş'tan kopmayanlara, kendi hayatını Beşiktaş'a tercih edenlere değil Beşiktaş'ı tüm hayatına tercih edenlere oy verin. Ben nefessiz kalsam da Beşiktaş'tan asla vazgeçmem." diye konuştu.

Diğer aday Hasan Arat'ın seçim çalışmaları yapan ekibin aynı zamanda eski başkan Ahmet Nur Çebi'yle çalışan ekip olduğunu söyleyen Adalı, rakibi Hasan Arat'a yarışa kattığı değer için de teşekkür etti.