Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında perşembe günü sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.
Rıza Çalımbay'dan radikal karar! İşte Beşiktaş'ın Club Brugge maçı muhtemel 11'i
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Club Brugge'u sahasında konuk edecek. Bu aşamada ilk galibiyetini almak isteyen siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, radikal bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. İşte Beşiktaş'ın Belçika ekibi karşısında sahaya çıkacağı muhtemel 11... | Beşiktaş haberleri
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği maç, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.
Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.