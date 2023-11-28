UEFA Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Beşiktaş sahasında Club Brugge'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.