Aralık ayında seçime gidecek Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de devam ediyor.
Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer! Bonservis sorunu yok
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip yıldız ismi listesine aldı. Kartal, bonservisi elinde bulunan oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanırken, tecrübeli ismiyle de yollarını ayırabilir. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.11.2023- 06:40
Takvim'in haberine göre teknik heyetin talebiyle kanat mevkisine takviye yapmayı düşünen Kartal'ın gündemine gelen son ismin Anwar El Ghazi olduğu ortaya çıktı
Filistin'e destek mesajı sonrası Mainz'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan El Ghazi, Beşiktaş ile görüşmeyi bekliyor.