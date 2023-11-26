Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer! Bonservis sorunu yok

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip yıldız ismi listesine aldı. Kartal, bonservisi elinde bulunan oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanırken, tecrübeli ismiyle de yollarını ayırabilir. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.11.2023- 06:40