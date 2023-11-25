Beşiktaş Samsunspor'a hazır!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.11.2023- 12:58