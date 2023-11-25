Sakaryaspor ile oynanan özel maç sonrası çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Eric Bailly'nin en az üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Beşiktaş revire döndü! İşte sakatlıkların sebebi...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta son zamanlarda yaşanan sakatlıklar dikkat çekmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu durum Rıza Çalımbay'ın ilk 11 kurma şansını da oldukça zorluyor. İşte sakatlıkların nedenleri... BJK SPOR HABERLERİ
SAKATLIKLARIN SEBEBİ HIRVATLAR
Bu arada Beşiktaş'ta sakatlık sayısının bir ara çift hanelere çıkması ve tekrarlanan duruma gelmesi, beraberinde de "Nerede yanlış yapıldı?" sorusunu getirdi.
Geride kalan 12 haftalık periyoda bakıldığında, bunun başlıca iki sebebi olduğu görülüyor. Birincisi yoğun maç trafiği...