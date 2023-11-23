Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi başkan adaylarından Hasan Arat, düzenlenen programda taraftarlarla bir araya geldi.

"ATIBA VE QUARESMA'YA ONURLU BİR VEDA YAPACAĞIZ"

Bir taraftarın, "Ricardo Quaresma jübileyi Beşiktaş'ta yapacak mı?" sorusu üzerine, Arat, şunları kaydetti:

"Siz değerlerimizi layık olduğu şekilde uğurlayamazsanız, buna Atiba'yı da ekleyin o zaman bazı şeyler kayboluyor. Biz gelir gelmez çok net bir şekilde Atiba şu anda zaten Türkiye'de yaşıyor. Atiba'yı da Quaresma'yı da davet edip onlara onurlu bir veda yapacağız. Hatta Atiba Türkiye'de kalmaya niyetliyse oturup konuşacağız nasıl faydalanırız diye. Çünkü Atiba dünyada çok tanınan ve itibarı olan bir sporcu. Bakın 100. yıl formasını yapamadılar daha. Son gün 'federasyondan onay aldık' diye bize müjde gibi verdiler. Ama unutmayın 3 Aralık'tan sonra 27-28 günümüz var. Yıl başına kadar biz hem forma hem koleksiyonu yapacağız ve sizlere ulaştıracağız."