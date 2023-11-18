Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Rıza Çalımbay'ın "Ekibim araştırmalarını sürdürüyor, Bulgaristan'da forma giyen bazı oyuncuları yakın takibe aldık" açıklaması ardından, bu isimlerden birinin Bernard Tekpetey olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki Ganalı kanat-forvet Tekpetey, bir süre önce F.Bahçe'yi 2-0'la yenen Ludogorets'te kaptan olarak görev yapıyor. Daha önce Schalke'de de forma Tekpetey, Ludgorets formasıyla bu sezon 25 maçta 10 gol ve 4 asistle oynadı.