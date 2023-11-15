Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta 2013-2015 seneleri arasında görev yapan ve siyah-beyazlı camiada önemli izler bırakan 55 yaşındaki deneyimli teknik adam Slaven Bilic, Beşiktaş ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Fateh'in teknik direktörü Slaven Bilic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik adamdan siyah-beyazlılarla ilgili itiraf da geldi. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
"İSTANBUL; TARİHİYLE, HAVASIYLA MÜKEMMEL BİR ŞEHİR"
Coachesvoice sitesine konuşan Slaven Bilic, Türkiye'deki günlerine ve alışma sürecine değinerek, "Beşiktaş'ta çalışırken İstanbul'a bayılıyordum ama insanlar gelip, 'Anadolu'yu görmeden konuşma' diyordu. Oraya gittiğimizde gördüğüm şey Bosna'dan farklı değildi. Balkan bölgesinde yetişmiş teknik direktörler kültürlere kolay alışabiliyor.
"BU CAMİALAR BİRER YAŞAM BİÇİMİ"
Hırvat hoca 3 büyük kulüple ilgili, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sadece futbol kulübü değiller. Bu camialar birer yaşam biçimi. Sonuçlar iyiyse her şey harika ama kötü sonuçlar için aynı şeyi söyleyemem." şeklinde konuştu.