Beşiktaş'ta akan sular durmuyor. Siyah-beyazlı ekipte istifa ettikten sonra yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz, Vincent Aboubakar'ın oynamama nedenini belirtmişti. Ancak o neden ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'tan istifa ettikten sonra tüm oyuncuları, hatta kulüp personellerini sosyal medyada takipten çıkaran Burak Yılmaz'ın özellikle Aboubakar ile ilgili sözleri gündeme damga vurdu. Genç antrenör, Kamerunlu futbolcunun 4 ay sonraki alacağını talep ettiğini, karşılanmayınca da sahaya çıkmadığını ileri sürerken konuyla ilgili siyahbeyazlı kulüpten cevap geldi. Yapılan açıklamada, Aboubakar'ın oynamama nedeninin sakatlıktan başka bir şey olmadığı belirtildi.

GÜNÜMÜZÜN DEĞİL, YAZ DÖNEMİNİN MESELESİ

Devamında ise Aboubakar'ın kulüpten avans talep ettiği ve bu doğrultuda yakın tarihteki oluşacak hak edişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere ödeme yapıldığı kaydedildi. Talebin günümüzde değil, aylar öncesinde gerçekleştiği de belirtildi. Sabah'ın haberine göre Kamerunlu futbolcunun avans talebinin sebebinin ise tamamen kişisel olduğu ortaya çıktı. Golcü oyuncu, kulüpten aldığı avansla boşandığı eski eşine para verdi. Bir miktarını da ülkesinde yaptırdığı otel için kullandı.

SKORA 73 KEZ KATKI YAPTI

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki deneyimli santrforu Vincent Aboubakar, bu sezon siyah-beyazlı ekipte 18 karşılaşmada 1441 dakika süre aldı, 11 gol, 3 asist üretti. Üç farklı dönemde Beşiktaş forması giyen Kamerunlu futbolcu, toplamda 101 müsabakada 59 gol, 14 asistle oynayarak skora 73 kez katkı sağladı.