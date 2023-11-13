Bunca sakatlığın belki de tek güzel yanı Kartal, Afrika Kupası'nın oynanacağı döneme hazırlanmış oluyor bir bakıma. Çünkü o dönemde de bir çok oyuncu eksik olacak. Her neyse... Rıza hoca ilk maçında taraftarla güzel bir şekilde merhabalaştı. Takım da iyi tepki verdi, seyirci de. Olması gereken de bu zaten.