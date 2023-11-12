Serdal Adalı düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Siyah beyazlılarda daha önce Hasan Arat, başkan adaylığını açıklamıştı. Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İŞTE ADALI'NIN O SÖZLERİ:

"Ben, bu camia için en ağır bedeli ödemiş Beşiktaşlılardan biriyim. Benim buna seyirci kalmam söz konusu olamaz. Bu süreçte adaylığımızı destekleyen isimlerden, camianın size vefa borcu var söylemlerini çok duyuyorum. Yapmaya çalıştıklarımızın Beşiktaş camiasında karşılık bulduğunu görmek bizi mutlu ediyor ve cesaret veriyor."

"Beşiktaş için ne yaptıysam, bundan sonraki süreçte görev verilmesi halinde daha fazlasını yapmaya hazırım. Geldiğimiz noktada, çok acıdır ki, Beşiktaş başkanına İnönü Stadyumu'nda parmak sallanır hale gelmiş, saha içinde ve dışında Beşiktaş her türlü adaletsizliğin fütursuzca muhattabı konumuna haline getirilmiştir. Başkanlığa aday olmamın ilk ve en önemli sebebi buna yeter artık demektir. Beşiktaş'a dair çok büyük ümitlerim ve hayallerim var. Bu kulübün sağlam vizyonla, çok kısa bir sürede nerelere gelebileceğini görüyorum, heyecanlanıyorum. Bu inanç, başkan adayı olarak huzurunuzda olmamın sebebidir. Profesyonel kadromuzla ve hiç tükenmeyen inancımızla her kulvarda başarılı olmayı, en önemlisi sürdürülebilir başarıyı birinci hedefimiz olarak belirledik."

Beşiktaş başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı, seçilmesi durumunda Rıza Çalımbay ile devam edeceğini ve Mehmet Özdilek'in sportif direktör olacağını duyurdu.