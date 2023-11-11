Rıza Çalımbay, bu zor dönemde elini taşın altına koydu, Beşiktaş Yönetimi'nin, seçime kadar göreve gelmesi yolundaki teklife koşulsuz "Evet" cevabı verdi.
Rıza Çalımbay'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş'a gelmek için...
Şenol Güneş'in istifasının ardından göreve getirilen Burak Yılmaz, alınan sonuçların ardından Beşiktaş'tan ayrıldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörlük koltuğu, camianın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay'a devredildi. Tecrübeli hoca, büyük bir fedakarlık yaparak teklifi kabul etti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Teknik Direktör Burak Yılmaz, Bodo-Glimt maçının sonrasında dün istifasını verdi. Bunun ardından siyah-beyazlılar hemen bir plan yaptı. Beşiktaş ve camiayı yakından tanıyan Rıza Çalımbay ile kısa bir görüşme yapan yönetim, 3 Aralık'ta yapılacak seçimli genel kurula kadar göreve gelmesini istedi. Beşiktaş'ın kendisi için her şeyden önemli olduğunu ifade eden Rıza Çalımbay, bu görevi koşulsuz kabul etti.
Tecrübeli teknik adam, yönetim ile yaptığı ilk görüşme sonrasında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek, teknik direktörlük için startı verdi. Çalımbay'ın antrenman öncesinde takımla bir toplantı yapacağı ve futbolcuları ayağa kaldırmaya çalışacağı ifade edildi.