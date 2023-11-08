Kötü gidişat sonrası seçim kararı alan ve 3 Aralık Pazar günü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş ile anılıyordu! Mircea Lucescu'dan çarpıcı açıklama
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için adı geçen Mircea Lucescu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev'den ayrılan tecrübeli hoca, kariyeri hakkında önemli bir açıklamada bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in istifası sonrası takımı yardımcı antrenör Burak Yılmaz'a emanet etmişti.
Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından yeni hocanın takımın başına geçmesi beklenirken, başkan adayı olması beklenen Emre Kocadağ'ın listesindeki isimlerden birinin Mircea Lucescu öne sürülmüştü.