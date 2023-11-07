Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın, "Bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapanı asla kabul etmeyeceğim" dediği Fildişi Sahilli oyuncu hem sosyal medya hesabından, hem de antrenman öncesi tüm takımdan özür diledi.