Beşiktaş'ın Antalyaspor'la oynadığı lig maçının devre arasında flaş bir olay yaşandı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Devre arası gerilim yaşanmıştı! Eric Bailly ceza alacak mı?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta devre arası gerilim yaşanmıştı. Tayfur Bingöl ile yaşadığı tartışma sonrası oyundan çıkarılan Eric Bailly'e ceza verilip verilmeyeceği belli oldu. | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 07.11.2023- 11:04
Siyah-beyazlılarda, Antalyaspor maçı devre arasında Tayfur Bingöl'ün üzerine yürüyen Eric Bailly, teknik sorumlu Burak Yılmaz tarafından oyundan alınmıştı.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın, "Bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapanı asla kabul etmeyeceğim" dediği Fildişi Sahilli oyuncu hem sosyal medya hesabından, hem de antrenman öncesi tüm takımdan özür diledi.