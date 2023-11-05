İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı katliam nedeniyle ertelenen Kosova-İsrail maçının tarihi belli oldu. EURO 2024 Elemeleri mücadelesi, 12 Kasım Pazar günü oynanacak.
Beşiktaş'ta Rashica tehlikesi! O maçta oynamayabilir
Beşiktaş'ta Milot Rashica tehlikesi yaşanıyor. Kosovalı oyuncu, İsrail ile oynanacak olan EURO 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçından kaynaklı siyah-beyazlı ekipten bir süre kopabilir. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 05.11.2023- 11:15
Sabah'ın Marca'dan aktardığı habere göre; La Liga'da, aynı tarihteki Mallorca-Cadiz maçı; ev sahibi ekipte Vedat Muriqi'nin Kosova Milli Takımı'na gidecek olması nedeniyle ertelendi.
Bu gelişmeyle birlikte Süper Lig'de forma giyen Kosova ve İsrailli oyuncuların da milli takıma gitme durumu oluştu. Maçlarını pazar günü oynayacak Beşiktaş'ta Milot Rashica, RAMS Başakşehir'e karşı görev yapamayacak.