Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Buraya iyi oynamak ve 3 puan için geldik. İlk yarı oyun kötü değildi. İyi oynamaya çalıştık. Rakibimiz birkaç kontratak yaptı. İlk yarının son dakikasında golü bulduk. İkinci yarının hemen başında goller yedik. Kötü reaksiyon gösterdik bu gollere. Geri dönmek için risk aldık. Bir tane de gol bulduk ama yeterli olmadı. Sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyoruz.