Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak Bitexen Antalyaspor maçına çevrildi. Corendon Airlines Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş, geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlarken; üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puan toplayabildi. Burak Yılmaz yönetiminde Süper Lig'de 3'te 2 yapan siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisini yenerek çıkışı yakalamak ve Bodo maçı öncesi moral bulmak istiyor.

DIŞ SAHADA KAYIP

Lugano yenilgisinin ardından teknik direktörü istifa eden, yönetimi de olağanüstü kongre kararı alan siyah-beyazlılarda takım Burak Yılmaz'a emanet edildi. Genç teknik adam bu periyotta ligde İstanbulspor ve Gaziantep'i aynı sonuçla 2-0 mağlup ederken, ezeli rakibi Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda 2 galibiyet (Karagümrük ve Konya), 3 mağlubiyet (Trabzon, Adana Demir ve G.Saray) alan Kara Kartal, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü. Beşiktaş, bu keskin virajı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

ABOUBAKAR GÖTÜRÜLMEDİ

Beşiktaş, Antalya'ya 7 oyuncusundan yoksun gitti. Siyah-beyazlıların Antalya kafilesinde hastalığı devam eden Vincent Aboubakar'ın yanı sıra; Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Omar Colley, Rachid Ghezzal ve Emrecan Uzunhan yer almadı. G.antep maçınna kırmızı kart gördüğü için cezalı olan Amir Hadziahmetovic de Antalya'ya götürülmedi.

TAYYİP TALHA'YA MORAL

Fotomaç'ta yer alan haberde Beşiktaş'ta uzun zamandır sakat olan Tayyip Talha Sanuç'un geri dönüş süreci yaklaştığı için takımla birlikte Antalya'ya götürüldüğü fakat maç kadrosunda yer almayacağı ifade edildi. Genç oyuncunun, Burak Yılmaz'ın talebi üzerine siyah-beyazlı kafileye dahil edildiği öğrenildi.

ÖZEL UÇAKLA GİTTİLER

Siyah-beyazlılar, Antalya'ya özel uçakla gitti. Kafilede, 23 kişilik futbolcu kadrosu dışında Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte yöneticilerden Seyit Ateş ve Bilgihan Sürmen de yer aldı.

U17 VE U19'LAR ÜÇER PUANI KAPTI

Beşiktaş U17 ve U19 takımları haftayı galibiyetle kapattı. Beşiktaş Artaş U-17 Takımı, EMS Yapı Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde geçen Kartalar, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Ozan Sevim, Kerem Katranlı ve Enes Cinemre (2) kaydettiler. Beşiktaş Artaş U-19 Takımı da Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri Muhammed Eren ile Serkan Emrecan Terzi'den geldi

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bahktiyor, Salih, Gedson, Rashica, Chamberlain, Muleka, Cenk

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Erdoğan, Erdal, Saric, Streek, Safuri, Larsson, Buksa