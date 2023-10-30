BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK CANLI İZLE | Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta? 11'ler belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK, Tüpraş Satdyumu'nda kozlarını paylaşacak. Ligdeki son maçında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Kara Kartal, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta? İşte maçın 11'leri...

Beşiktaş - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK, Tüpraş Satdyumu'nda kozlarını paylaşacak. Ligdeki son maçında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Kara Kartal, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta? İşte maçın 11'leri...

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı 30 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Cenk

Gaziantep FK: Nita, Morais, Djilobodji, N'Koulou, Arda, Mustafa, Furkan, Maxim, Gradel, Dragus, Riascos

GAZİANTEP FK İLE 9. RANDEVU



Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de bugün 9. kez karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı. Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.