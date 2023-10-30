Trendyol Süper Lig'in 10. hafta kapanış maçında Beşiktaş ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş - Gaziantep FK mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı 30 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Cenk.

Gaziantep FK: Nita, Morais, Djilobodji, N'Koulou, Arda, Mustafa, Furkan, Maxim, Gradel, Dragus, Riascos.

GAZİANTEP FK İLE 9. RANDEVU



Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de bugün 9. kez karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı. Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.