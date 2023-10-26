TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan ayrılığı olay olmuştu! Avrupa ekipleri yakın takibe aldı...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminde kadro dışı kalan daha sonra ise takımdan gönderilen Ümit Milli futbolcu Serdar Saatçı, Braga formasıyla Real Madrid'e karşı kusursuz bir futbol sergiledi. Avrupa ekiplerinin yakından takip ettiği oyuncu için birçok takım devreye girdi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2023- 09:18 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023- 09:20