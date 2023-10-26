Beşiktaş'ta, Valerien İsmael'in forma şansı vermediği için sezon başında 1.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus karşılığında Portekiz'in Braga takımına transfer olan Serdar Saatçı kıymete bindi.
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan ayrılığı olay olmuştu! Avrupa ekipleri yakın takibe aldı...
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminde kadro dışı kalan daha sonra ise takımdan gönderilen Ümit Milli futbolcu Serdar Saatçı, Braga formasıyla Real Madrid'e karşı kusursuz bir futbol sergiledi. Avrupa ekiplerinin yakından takip ettiği oyuncu için birçok takım devreye girdi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.10.2023- 09:18 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023- 09:20
Beşiktaş'ta, Valerien İsmael'in forma şansı vermediği için sezon başında 1.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus karşılığında Portekiz'in Braga takımına transfer olan Serdar Saatçı kıymete bindi.
Sabah'ta yer alan haberde Önceki akşam Real Madrid karşısında 90 dakika sahada kalan Serdar'ın pek çok üst düzey kulübün scout'u tarafından izlendiği öğrenildi.
Özellikle Bellingham'a yaptığı kritik müdahalelerle adından söz ettiren Serdar, taraftarından alkış topladı.